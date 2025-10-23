Eski eşi tarafından fakülte önünde av tüfeği ile vurulan öğrenci hayatını kaybetti
Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde yer alan Edebiyat Fakültesi önünde silahlı saldırıya uğrayan Meliha Keskin (35) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, saat 11.00 sıralarında Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde meydana geldi. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi öğrencisi 35 yaşındaki Meliha Keskin, kantin girişinde eski eşi olduğu iddia edilen F.K. tarafından av tüfeği ile vuruldu. Hastaneye kaldırılan kadının yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayın şüphelisi olay yerinden aracıyla ayrıldıktan kısa süre sonra otomobilden inerek yaya olarak kaçtı. F.K. daha sonra polis ekiplerince yakalandı.