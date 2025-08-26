Eski eşini bıçakla yaralayan şahıs kaçtı
Kocasinan İlçesi Mimarsinan Mahallesi'nde eski eşi H.C.'yi bıçakla yaralayan U.A. olay yerinden kaçtı.
Olay saat 22.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Manisa’da yaşayan
U.A. eski eşi H.C.’yi evinin önünde bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın şüphelisini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.