Eski eşini bıçakla yaralayan şahıs yakalandı
Kocasinan İlçesi Mimarsinan Mahallesi'nde eski eşi H.Ş.'yi (46) bıçakla yaralayarak kaçan U.A. (45) yakalandı.
Olay dün saat 22.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Manisa’da yaşayan U.A. eski eşi H.Ş.’yi evinin önünde bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli U.A. saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.