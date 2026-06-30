Eski eşini bıçakla yaralayan şahsın cezası belli oldu



Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde boşandığı Z.Ş. isimli kadını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan R.K. isimli şahıs 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay 15 Aralık 2025 tarihinde saat 16:00 sıralarında Erciyes Üniversitesi Hastaneler Tramvay durağının yanında meydana geldi. İddiaya göre olay günü Z.Ş. isimli kadın eski kocası R.K. tarafından bıçaklandı. Kadın tedavi altına alınırken eski koca R.K. gözaltına alındı. Olaydan sonra karşılıklı şikayetler nedeniyle dava açıldı. R.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davanın bugünki duruşmasına müşteki ve tutuklu sanık R.K. ile müşteki ve tutuksuz sanık Z.Ş. katıldı. Mahkemede konuşan tutuklu sanık R.K., “Z.Ş. olay tarihinden 45 gün önce bana hakaretten dava açmış . Bana da o nedenle para cezası gelmiş. Kendisi ile husumeti bitirmesi için konuşmaya gittim. Kendisi ile 8 yıl evli kalmıştım. Ben 14 yaşımda beni dövecek olan birini bıçaklamıştım. O nedenle sürekli bıçak taşırım. O gün seslendim, döndü konuşmaya başladık. Sabah da ağabeyi ile bu konuyu konuşmuştuk. Beni haksız yere cezaya çarptırmışlardı. ‘Şikayeti çek aramızda husumet olmasın’ dedim. ‘Şikayeti çekmeyeceğim’ dedi. yüzüme tokat attı. Ben de istem dışı refleksle bıçağı çıkarıp vurmuşum. Montun cebinden bıçağı alıp vurduğumu farketmedim. ‘Bana vurdun mu?’ dedi. Ben kanı görünce vurduğumu anladım. Hastaneye götürmeyi teklif ettim. KADES uygulamasına bastı. Ambulans polis geldi. İkimizi de aldı. Benim parmağım da kesilmiş. Benim bıçağım kesmiş. Mantık evliliği yaptık, anlaşmalı boşandık. Şikayetçi değilim” dedi. Z.Ş. ise, “ Biz 6 yıl önce boşandık. Bu olaydan önce 2-3 ayda bir iş yerime gelip beni tehdit ediyordu. ‘Ailen bana küfür etti’, ‘sen bana küfür ettin’ diyordu. Olay günü 16.00’da iş yerinden çıktım. Birkaç dakika sonra seslenmedim, yanıma kadar geldi. Ağabeyinle görüştün mü?’ dedi. ‘Yok’ dedim. ‘Bana ceza geldi. Hem suçlu hem güçlüsünüz’ dedi. Ben de ‘iş yerime gelip beni tehdit edip rahatsız etmeyecektin’ dedim. Karnıma vurdu. Bıçaklndığımı fark edemedim. Kanı görünce bir kez tokat attım. KADES uygulamasına bastım. Polisi aradım. O da o esnada yanımda bekledi. Bıçağı göremedim. Ben zaten kendisinden korkuyorum neden tokat atayım. Ben kanı görünce tokat attım. Evli iken yastığın altında bile bıçak olduğunu görmedim. Altı sene evli kaldık ben hiç bıçak görmedim. Şikayetçiyim” dedi. R.K., tekrar söz alarak, “Ben kelebek tabir edilen bıçağı 14 yaşından beri taşıdığımı belirttim. Önce o bana tokat attı. Kamera kayıtları varsa doğru söylediğim ortaya çıkacaktır. Ben iş yerine gidip tehditler etmedim. Hastaneye gittim. Tedaviye gidiyordum. Halka açık kantinde oturuyordum. Onu asla tehdit etmedim” dedi. Duruşma savcısı R.K.’nin ‘boşandığı eşe karşı kasten yaralama’ suçu işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti. Z.Ş., “Mütalaadaki aleyhte olan hususları kabul etmiyorum. Sanık beni sürekli tehdit etmektedir. Zarar vermek istemese neden bıçakla gelsin” dedi. Mahkeme heyeti Z.Ş.’nin beraatine, R.K.’nin ise ‘boşandığı eşe karşı kasten yaralama’ suçu işlediği gerekçesiyle 3 yıl hapsine hükmederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.