Eski eşini bıçakla yaralayan şahsın yargılanmasına devam edildi

Kayseri’de boşandığı eşi F.D. isimli kadını bıçakladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan şahsın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri’de iddiaya göre M.B. isimli erkek şahıs, boşandığı eşi F.D.’nin evine girdi. Kadını 8 yerinden bıçaklayan şahıs hakkında dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Müştei duruşmaya katılmadı. Mahkemede ilk olarak söz alan müşteki avukatı, “Müvekkilimin hala hayatta olmasının nedeni olay anında beline taktığı korsedir. Eylem önceden tasarlanmıştır. Olay nedeniyle müvekkilim topallamaktadır, yürümekte bile zorluk çekmektedir. Sanık, ‘öldü’ sanıp bırakıp gitmiştir. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyoruz” dedi. Sanık M.B. ise, “Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Bakmakla yükümlü olduğum çocuğum var, beraatimi talep ediyorum” dedi. Duruşma savcısı, sanığın ‘Kadına veya boşandığı eşe karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı mütalaayı kabul etmediklerini belirtirken, mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.