Eski eşini bıçakla yaralayan şahsın yeniden yargılaması yapıldı

Olay, 10 Ocak 2023 tarihinde saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi 4398'inci Sokak’taki bir binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, Ö.E., çocuklarını görmek için 3 yıl önce boşandığı eşi Ö.E.’nin evine geldi. Eski eşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken Ö.E., bıçakla, Ö.E.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Olayın şüphelisi Ö.E. ise polise teslim oldu. Tutuklanan ve cezası belli olan sanığın yargılaması yapıldı. Bugün yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ö.B. ve taraf avukatları gelirken sanığın eski eşi gelmedi. Mahkemede konuşan sanık Ö.B., “Diyeceğim bir şey yok. Böyle bir şey yaşansın istemezdim. Öldürmeye teşebbüs etmedim. Birden gelişti. Pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti sanığ 17 yıl hapis ceası vererek önceki aldığı cezayı yineledi.