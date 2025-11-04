  • Haberler
  • Asayiş
  • Eski eşini bıçakla yaralayan şahsın yeniden yargılaması yapıldı

Eski eşini bıçakla yaralayan şahsın yeniden yargılaması yapıldı

Kayseri'de, 3 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Ö.E.'yİ (28), bıçakla yaralayan şahsın yeniden yargılaması yapıldı.

Eski eşini bıçakla yaralayan şahsın yeniden yargılaması yapıldı

Olay, 10 Ocak 2023 tarihinde saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi 4398'inci Sokak’taki bir binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, Ö.E., çocuklarını görmek için 3 yıl önce boşandığı eşi Ö.E.’nin evine geldi. Eski eşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken Ö.E., bıçakla, Ö.E.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Olayın şüphelisi Ö.E. ise polise teslim oldu. Tutuklanan ve cezası belli olan sanığın yargılaması yapıldı. Bugün yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ö.B. ve taraf avukatları gelirken sanığın eski eşi gelmedi. Mahkemede konuşan sanık Ö.B., “Diyeceğim bir şey yok. Böyle bir şey yaşansın istemezdim. Öldürmeye teşebbüs etmedim. Birden gelişti. Pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti sanığ 17 yıl hapis ceası vererek önceki aldığı cezayı yineledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Belgesel çekerken tarihi yazıt buldu
Belgesel çekerken tarihi yazıt buldu
Hırsızlık suçundan aranan firari yakalandı
Hırsızlık suçundan aranan firari yakalandı
Kayseri Gönüllü Kuruluşları, Kosova'daki zulmü Gazze ve Sudan dramı dile getirdi
Kayseri Gönüllü Kuruluşları, Kosova'daki zulmü; Gazze ve Sudan dramı dile getirdi
2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
Devlet himayesindeki bin 201 çocuk yuvaya kavuştu
Devlet himayesindeki bin 201 çocuk yuvaya kavuştu
Milli sporcu Buket Kaya'nın yaşamını yitirdiği kazanın duruşmasına ertelendi
Milli sporcu Buket Kaya’nın yaşamını yitirdiği kazanın duruşmasına ertelendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!