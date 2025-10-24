Eski eşini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde dün eski eşi Meliha Keskin'i silahla vurarak ölümüne sebep olan Ferhat Karakaya'nın daha önce uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Karakaya, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Eski eşini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde dün eski eşi Meliha Keskin’i silahla vurarak ölümüne sebep olduktan sonra polis ekiplerince yakalanan Ferhat Karakaya, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Dün meydana gelen olayda Meliha Keskin eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. 
Babası ile çay ocağı işleten ve yaklaşık 6 senedir eski eşi Meliha Keskin ile sorun yaşayan Ferhat Karakaya için uzaklaştırma kararı alındığı ve Ferhat Karakaya'nın Meliha Keskin’in talebi üzerine bir süre elektronik kelepçe ile kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Elektronik kelepçe süresinin 18 Ekim tarihinde sona ermesi üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki görevli polislerce görüşülmesi sonucu Meliha Keskin’in eski eşi için elektronik kelepçe tedbirine gerek olmadığını belirttiği iddia edildi. Eski koca için elektronik kelepçe tedbiri uygulanmazken uzaklaştırma kararının devam ettiği öğrenildi.

