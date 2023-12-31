Eski eşini ve kızını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tartıştığı eski eşi ile kızını öldüren cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PAYLAŞ
  • 31.12.2023 10:38
  • Güncelleme: 31.12.2023 10:38
Eski eşini ve kızını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Konya’nın Seydişehir ilçesinde tartıştığı eski eşi ile kızını öldüren cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Doğan, 3 ay önce boşandığı 3 çocuğunun annesi eski eşi Ayşe Gezer ile kızı Gözdenur Doğan’ın (19) bulunduğu eve geldi. Burada eşiyle tartışan Bekir Doğan, aracından aldığı tüfekle Ayşe Gezer ve Gözdenur Doğan’a ateş etti. Olayda Ayşe Gezer ve kızı Gözdenur Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Bekir Doğan ise olaydan sonra polise giderek teslim oldu. Adrese gelen polis ekipleri inceleme yaparken, anne ve kızının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerine teslim olan cinayet şüphelisi Bekir Doğan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bekir Doğan, diş teknisyeni olarak görev yaptığı hastaneye elleri kelepçeli olarak getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Cinayet zanlısı Bekir Doğan’ın 3 ay önce boşandığı eşi Ayşe Gezer ile kısa bir süre önce tekrar barıştığı öğrenildi. Cinayete kurban giden Ayşe Gezer ve kızı Gözdenur Doğan’ın cenazesinin ise öğleden sonra defnedileceği belirtildi.

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bakan Özhaseki'dne Kayserispor'a ziyaret

Bakan Özhaseki'dne Kayserispor'a ziyaret

Rektör Prof. Dr. Altun, Uluslararası Öğrenciler ile Buluştu

Rektör Prof. Dr. Altun, Uluslararası Öğrenciler ile Buluştu

Tarihçi Halit Erkiletlioğlu: 'Selçuklu Hanedanı, Kayseri'den 30 küsur Bizans kalesini hakimiyeti altına aldı'

Tarihçi Halit Erkiletlioğlu: "Selçuklu Hanedanı, Kayseri'den 30 küsur Bizans kalesini hakimiyeti altına aldı"

Hal kompleksindeki cinayetin şüphelileri yakalandı

Hal kompleksindeki cinayetin şüphelileri yakalandı

Erciyes'te gece kayağı başladı

Erciyes'te gece kayağı başladı

Tüfekle polise direnen şahsı özel harekat polisi etkisiz hale getirdi

Tüfekle polise direnen şahsı özel harekat polisi etkisiz hale getirdi

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

3
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

4
Çölyak hastalığının sinsi belirtilerine dikkat

Çölyak hastalığının sinsi belirtilerine dikkat

5
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

6
En lezzetli kışlık ürünler kadınların ellerinden

En lezzetli kışlık ürünler kadınların ellerinden

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Özhaseki, Suriçi ve Cami Kebir Projelerini inceledi

Bakan Özhaseki, Suriçi ve Cami Kebir Projelerini inceledi

Kayseri Büyükşehir'de 2023 böyle geçti

Kayseri Büyükşehir'de 2023 böyle geçti

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar: 'Cumhuriyetin ikinci asrını Kocasinan'ın projeleriyle taçlandıracağız'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Cumhuriyetin ikinci asrını Kocasinan'ın projeleriyle taçlandıracağız'

Acil çağrı merkezine gelen ihbarların yüzde 40'ı asılsız

Acil çağrı merkezine gelen ihbarların yüzde 40'ı asılsız

Talas'ta Hilye-i Şerif Odası ziyaretçilerini bekliyor

Talas'ta Hilye-i Şerif Odası ziyaretçilerini bekliyor

Futbol Gelişim Projesi'nin Kayseri ayağı renkli görüntülere sahne oldu

Futbol Gelişim Projesi'nin Kayseri ayağı renkli görüntülere sahne oldu

Kayseri Büyükşehir, ulaşım filosuna 15 yeni elektrikli otobüs kattı

Kayseri Büyükşehir, ulaşım filosuna 15 yeni elektrikli otobüs kattı