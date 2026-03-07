Eski eşinin bıçakla yaralamakla suçlanan şahsın yargılanmasına başlandı

Kayseri’de boşandığı eşi F.D. isimli kadının 8 kez bıçaklanarak yaralandığı olay sonrası gözaltına alınarak tutuklanan M.B. isimli şahsın yargılanmasına başlandı.

Kayseri’de 2025 yaz aylarında meydana gelen olayda iddiaya göre M.B. isimli erkek şahıs, eski karısı F.D.‘yo bıçakla yaraladı. Olay nedeniyle M.B. hakkında dava açılan M.B., tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olay nedeniyle açılan davanın ilk duruşmadına tutuklu - müşteki sanık M.B. ile taraf avukatları katıldı. Müşteki F.D., duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) SEGBİS aracılığı ile katıldı. Duruşmada ilk olarak F.D.‘nin annesi tanık olarak dinlendi. Tanık müşteki ile müşteki - sanığın çocuklarının, “Babam arabada bıçak taşıyor annemi öldürecek” dediğini iddia etti. Müşteki F.D. de, “Adli Tıp raporu almaya gittik. Hiç bakmadan evrakı düzenlediler. Olay nedeniyle geçmeyen sağlık sorunları yaşıyorum” dedi. Avukatı ise, “Rapora katılmıyoruz. Yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz. Kaş ve sinir yapısında düzelmeyen hasarlar oluşmuştur. Müvekkilim 8 bıçak darbesi almıştır. Bu tamamlanmamış bir kadın cünayetidir” diye belirtti.

Müşteki sanık M.B. ise, “Beraatimi talep ediyorum. Bir gün önce beni aradı. Annesi vicdanını kaybetmiş olabilir ama benim bakmak zorunda olduğum çocuklarım var” diye belirtti. Avukatı da, “Olaydan kısa zaman sonra taburcu oluyor. Rapor da gelmiştir. Müvekkilim görüşmeye kendisi ile görüşmeye Manisa Salihli’ye gidiyor, F.D. o sırada Kayseri’de. Kabul etmemekle birlikte bıçakla darbeleri nedeniyle yaralanma oluşmuş. Bunun yasal suç vasfı ‘yaralama’ olabilir. Biz aksini kabul etmiyoruz” diye belirtti. Mahkeme heyeti müşteki - tutuklu sanık M.B.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

F.D.’nin avukatı sanığın öldürme kastı ile hareket ettiğini, F.D’nin 8 bıçak darbesi aldığını, kendini korumak için ayaklarını karnına doğru çektiği için bıçak darbelerinin bacaklarına geldiğini ve F.D.’nin karnındaki korse nedeniyle hayatta kaldığını belirterek, olayın bir kadın cinayeti teşebbüsü olduğunu söyledi. F.D.’nin yürüme bozukluğu yaşadığını belirten avukat, çiftin çocuklarının da psikolog eşliğinde dillenmesini talep etti.

M.B.’nin avukatı ise F.D.’nin aldığı darbelerin hayati tehlike yaratmadığını, F.D.’nin akşam hastanede tedavi görüp, sabah taburcu olduğunu belirterek, 6 aydır tutuklu bulunan müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.