Eski eşinin gizlediği çocuğuna kavuşacağı anı bekliyor

Babanın görmek için aldığı çocuğu bir daha getirmediğini iddia eden Şahin, evladının sağlık ve can güvenliğinden şüphe ettiğini söyledi. Hukuki yollara da başvurduklarını dile getiren Şahin, yetkililerden destek istedi.

Arzu Şahin, 1,5 yıllık evli kaldığı eski eşi İ.Y.’den şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandı. Mahkeme, çiftin birlikteliğinden olan çocuğun velayetini ise anneye verdi. Baba İ.Y.’nin de hafta sonlarında çocuğuyla görüşebileceği ve karşılıklı rıza dahilinde babanın yanında kısa süreliğine kalabileceği yönünde de karar verdi.

Çocuğu görüş günlerinde babaya gösterdiğini söyleyen anne Şahin eski eşinin 2 aydır çocuğu kendisine göstermediğini anlattı. Arayıp sorduklarında çocuğu Almanya’ya gönderdiğini söylediğini aktaran Şahin, “Evladımın can güvenliğinden endişe ediyorum” dedi. Boşandıktan sonra eski eşine çocukla vakit geçirmesi için izin verdiğini anlatan Şahin “Çocuğumu, 6-7 kere aynı şeyi yaparak kaçırdı. Çocuğuma zarar veriyor. Ben 2 aydır çocuğumdan hiçbir şekilde haber alamıyorum. Kendisine söylediğimiz zaman Almanya’ya gönderdiğini söylüyor. Almanya’ya gönderebildiğinden emin değilim, çünkü orada hiç kimsesi yok. Farklı bir şehre göndermiş ya da bir akrabasında saklıyor olabilir” diye konuştu.

Eski eşinin boşanmayı hazmedemediğini de iddia eden Arzu Şahin, “Aslında derdi çocuk değil, sadece benimle uğraşıyor. Boşandığımı hazmedemediği için böyle davranıyor” dedi.

Eski eşinin çocuğa iyi bakmadığını da öne süren Şahin, “Çocuğum evde babasının adını duyduğu zaman saklanıyordu. Resmine dahi bakmak istemiyordu. Eski eşim çocuğumu her almaya geldiğinde çocuğum ağlayarak gidiyordu. Çocuğumun hayatından ve sağlığından endişe ediyorum. Eğer çocuğum iyi olsa görüntülü konuştururdu. Eski eşim normal bir insan değil. Psikolojik rahatsızlığı var. Hastane kayıtlarında da bunlar mevcut” ifadelerini kullandı.

DEDE ŞAHİN: ÇOCUĞU VERMEDİĞİ GİBİ BİZLERİ DE TEHDİT EDİYOR

Can güvenliklerinin olmadığını ve eski damadı tarafından sürekli tehdit edildiklerinin anlatan dede Mustafa Şahin de, “Çocuğu vermediği gibi bizlere de sosyal medya ve telefonlardan bir sürü tehditte bulunuyor. Bu nedenle çocuklarım işe gidemiyor. Sesimi duyurmak istiyorum. Zor günler geçiriyoruz. Çocuğun velayetinin annesine yani kızıma verilmesinin ardından adliyenin orada bize saldırdı. O günün akşamında da çocuğun arabasına silah sıktırdılar. Bunlardan nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Can güvenliğimiz yok. Savcılığa da dilekçe verdim. Hiçbir sonuç alamadık. Gitmediğim karakol kalmadı. Polisler, ‘gidin orada takip edin, bulursanız bize haber verin, biz gelip alalım’ diyorlar” şeklinde konuştu.