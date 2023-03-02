Eski eşinin yaraladığı kadın, mahkemede şikayetçi olmadı

İddiaya göre 25 Haziran 2022 tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde meydana gelen olayda C.Ö., boşandığı eşi C.Ü. ile onun arkadaşı E.S.’yi yanında bulundurduğu silah vurdu. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken kaçan C.Ö. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİ EŞİ TARAFINDAN KURŞUNLANAN C.Ü.: ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

1’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık C.Ö. ile avukatı ile müştekilerden C.Ü. hazır bulundu. Müştekilerden E.S. ise katılmadı.

Mahkemede söz alan mağdur C.Ü., şikayetçi olmadığını kaydetti.

Tutuklu sanık C.Ö. ise, “Bu olaydan utanç duyuyorum. Cinnet geçirdim, zarar verme amacım yoktu, pişmanım” dedi.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanık C.Ö. hakkında mevcut tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.