Eski futbolculardan Kayserispor'a destek mesajı

Kayserispor, cumartesi günü Alanyaspor’a deplasmanda yenilerek sezonun bitimine 1 hafta kala küme düşmeyi garantiledi. Fatih Karagümrük ile küme düşen sarı kırmızılı takım taraftarı üzüntü yaşarken geçmişte formasını giyen bazı futbolcular destek mesajları verdi. Kaptan İlhan Parlak takımın tekrar Süper Lige düneceğini inandığını belirtirken, Campanharo ise, “Büyük Kayserispor taraftarı, güçlü kalın. Daha iyi günler gelecek. Siz bu kulübün ruhusunuz” ifadesini kullandı. Kolovetsios ise, “Sevgili kardeşlerim, Büyük Kayserispor Taraftarı, takımımızın desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Eminim ki takım hak ettiği yere yeniden yükselecektir. Düşüncelerim ve kalbim sizinle ve çok kıymetli takımım Kayserispor işe birlikte” dedi. Alt yapısından yetişen Doğan Alemdar ise, “Bu kulüp benim için sadece bir takım olmadı. Hayatımın en önemli anıları, dostlukları, mücadeleleri ve hayalleri bu arma altında şekillendi. O tesislerde büyüdük, o tribünlerin sesinde güç bulduk, o forma için son dakikaya kadar savaştık. Futbolda bazen düşüşler olur. Ama önemli olan yeniden ayağa kalkabilmektir. Ben inanıyorum ki Kayserispor'un karakterinde pes etmek yok. Bu şehir, bu taraftar ve bu arma çok daha güçlü geri dönmeyi bilir” diye belirtti.