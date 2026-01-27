Eski Genel Sekreterin Yargılandığı Davada Mal Varlığına Tedbir Talebi Reddedildi
Kayseri İl Özel İdaresi'nin eski Genel Sekreteri M.A.'nın 'nüfuz ticareti', 'haksız mal edinme' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla yargılandığı davada mahkeme heyeti, savcılığın mal varlığına tedbir konulması talebini reddetti.
3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan M.A., ek iddianamede suçtan elde edilen geliri aklama suçlamasının yer aldığını ancak mal varlığının maaşıyla edinildiğini, 2014 yılında aynı konudan yargılandığını ve beraat ettiğini hatırlattı. M.A., “30 yıldan fazla emeğim iddianame konusu yapılamaz” diyerek iddiaları reddetti.
Savcı, sanığın mal varlığına tedbir konulmasını talep ederken, M.A.’nın avukatı iddianamede müsadere talebi bulunmadığını, somut delillere dayalı kuvvetli şüphe olmadığını belirterek talebin reddini istedi.
Mahkeme heyeti, savcılığın talebini reddederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.