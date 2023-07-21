Eski İl Başkanı Duran Soyuğur Hakk'a Yürüdü

Saadet Partisi Kayseri eski İl Başkanı Duran Soyuğur vefat etti. 

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  • 21.07.2023 09:41
  • Güncelleme: 21.07.2023 09:41
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Eski İl Başkanı Duran Soyuğur Hakk'a Yürüdü

Saadet Partisi Kayseri eski İl Başkanı ve Parti'nin Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Duran Soyuğur hayatını kaybetti. Soyuğur’un vefat haberini Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan duyurdu. Arıkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli Görüş hareketine yıllarca hizmet vermiş bir çoğumuzun üzerinde emeği olan Yüksek Disiplin Kurulu Üyemiz Duran Soyuğur ağabeyimiz vefat etti. Mekanı cennet makamı âli olsun. Tüm camiamızın başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

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