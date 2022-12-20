Eski İşkur binasına yeni çehre

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan eski İŞKUR binasında yenileme çalışması yaptıklarını söyleyerek, binanın sosyal ihtiyaçların karşılandığı geniş bir tesis ve belediyenin ek hizmet binası olacağını belirtti.

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  • 20.12.2022 15:32
  • Güncelleme: 21.12.2022 11:40
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Eski İşkur binasına yeni çehre
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan eski İŞKUR binasında yenileme çalışması yaptıklarını söyleyerek, binanın sosyal ihtiyaçların karşılandığı geniş bir tesis ve belediyenin ek hizmet binası olacağını belirtti.

Şehir merkezini güzelleştirmek için gayretle çalıştıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Bu bölge yoğun kullanılan bir alan. Burada WC, abdesthane ve sosyal tesisler eksikti. Bu binayı sosyal ihtiyaçları karşılayacak bir merkez yapacağız. Böylece bu eski İŞKUR binasını revize ederek yeniledik ve bir fonksiyon yüklemesi yaptık. Burası bölgeye güzel bir hizmet edecek. İçinde Zabıta Müdürlüğü, Çevre ve Koruma gibi birimlerin yer alacağı belediyemizin ek hizmet binası olacak. İçinde çarşıda bulunan vatandaşların lavabo, abdesthane, bebek bakım odası ve WC ihtiyacının karşılanacağı nitelikli bir yer yaptık. Cumhuriyet Mahallemiz yapmış olduğumuz yeni çalışmalarla daha düzenli, daha temiz, daha nezih bir ortam olacak. Kayseri gerçekten yaşanabilecek güzel bir şehir daha da güzel olması için, çok kullanılan yıpranmış noktaları yeniliyoruz daha güzel bir hale getiriyoruz. Kayseri halkımıza ve esnaf kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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İHA

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