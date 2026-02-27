Eski Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'dan Yolsuzluk İddialarına Yanıt

  • Haberler
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) eski Başkanı Tahir Nursaçan, hakkındaki yolsuzluk ve zarar iddialarına yayımladığı bir açıklamayla yanıt verdi. Milyon dolarlık rakamların gerçeği yansıtmadığını ve kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığını belirten Nursaçan, 'Hukuk ve yargı süreciyle gerçekler ortaya çıkacaktır' dedi.

Nursaçan, paylaştığı metinde kendisine yönelik ortaya atılan ekonomik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kamuoyunda sıklıkla dile getirilen 15, 20 ve 50 milyon dolarlık harcama veya 22 milyon dolarlık zarar iddialarının kesinlikle asılsız olduğunu belirten Nursaçan, basiretsizlik, öngörüsüzlük ya da sanayicinin kaybına sebebiyet verecek herhangi bir eylemin söz konusu olmadığını vurguladı.

Hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığının altını çizen eski başkan, ortaya atılan rakamların büyütülerek servis edildiğini ve siyasetçilerin yanlış bilgilendirildiğini ifade etti. Açıklamasının devamında mevcut hukuki sürece değinen Nursaçan, milyon dolarlık zarar iddialarına karşın açılan davaların değerinin 100 bin TL gibi rakamlarda kaldığına dikkat çekti. Ortada zararın oluştuğunu net bir şekilde tespit eden bağlayıcı bir raporun olmadığını ancak devam eden bir yargılamanın bulunduğunu belirten Nursaçan; "Yargı var, hukuk var. Gerçek ortaya çıkar, itham geçer" diyerek adalete olan güvenini yineledi.

