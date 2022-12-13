Eski kız arkadaşını mezarlıkta bıçaklayan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mezarlıkta buluştuğu eski kız arkadaşını bıçaklayan sanığa uygulanan indirimlerle 9 yıl hapis cezası verildi.

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  • 13.12.2022 12:49
  • Güncelleme: 14.12.2022 11:12
Eski kız arkadaşını mezarlıkta bıçaklayan sanığa 9 yıl hapis cezası verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir mezarlıkta buluştuğu eski kız arkadaşını bıçaklayan sanığa uygulanan indirimlerle 9 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 6.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu yargılanan sanık B.A. sanığın ailesi, sanık ve müşteki avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık B.A. savunmasında tahliyesini isterken, müşteki G.O.’nun avukatları sanığın tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüsten en ağır cezadan yargılanmasını talep etti. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti sanık B.A.’yı ’Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 18 yıla, ’tahrik’ indirimi ile de 13 yıla indirdi. ’Yaş indirimi’ de uygulayan mahkeme B.A.’nın cezasını 9 yıla düşürdü.

20 Mayıs tarihinde sabah saatlerinde Germir Mahallesi’ndeki mezarlıkta meydana gelen olayda B.A., mezarlıkta buluştuğu eski kız arkadaşı G.O.’yu boğazından bıçaklayarak yaraladı. Sağlık ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan G.O., tedavisinin ardından taburcu edildi, B.A. ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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İHA

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