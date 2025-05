Eski kız arkadaşını 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan yargılanan sanık suçlamayı reddetti

Melikgazi İlçesi’nde iddiaya göre C.Ç. eski kız arkadaşı Ş.D.Y.’yi evinin önünden aracına aldı. İkili arasında daha sonra tartışma çıktı. Tartışma sonrası yaşaman arbedede Ş.D.Y. çevredekilerin araya girmesiyle araçtan indi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. C.Ç. gözaltına alındı. Sanık hakkında daha sonra ‘yağma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘ ruhsatsız silah taşıma’ suçlarından dava açıldı. Sanığın yargılanmasına devam edildi. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık C.Ç. ve avukatı ile müştekinin annesi tanık olarak katıldı. Müşteki duruşmaya katılmadı. Mahkemede konuşan tutuklu sanık C.Ç., “Müşteki benim bir dönem sevgilimdi. Onun da benim de önceki evliliklerimizden çocuklarımız var. Çocukları görmek için ailesinin evindeydi. Aramız yoktu ailesinin evine gitti. Ayrıldığı eşi de annesinin yanında kalıyordu. Kendi dediğine göre benim yanımdan her gidişinde ailesi şikayetçi olmasını istiyordu. Biz 10 gündür konuşmuyorduk. On gün sonra ‘özledim buluşalım’ diye mesaj attı. ‘Benim hesabıma para at onu çekme bahanesiyle geleyim’ dedi. Parayı attım, geldi. Yoldaydık, arabada eski eşi ile çekindiği fotoğrafı telefonuna duvar kağıdı yapmış. Annesinin dediği doğruymuş. Yıldırım Beyazıt karakolunun orada arabadan inmek istedi. Giden arabadan kendini atmak istedi ben de kolundan tuttum. Tavlusun yolunda çevredekiler geldi. Komşuları geldi. Polis geldi

Arabanın kontağını kırdı ön camını kırdı. Kontak açık şekildeydi. Ben karakoldaydım aracı ordakiler getirdi. Araçta şarjör ve kutu sıkı mermi bana aitti. Ama olay yerinin yakınında bulunan silah bana ait değil müştekinin telefonunu ben almadım. Araca düşmüş karakolda verdim” ifadelerini kullandı.

Başka suçtan tutuklu olan müştekinin annesi olan tanık ise, “ Müşteki benim kızım olur. Bu şahsın kızımla bir dönem ilişkisi olmuş. Olay günü kızım markete gidecektik. Ben çeketimi unuttuğumu farkettim. Bekle ceketimi alacağım dedim

Eve geldim bahçeden çıktım sesleri duydum. Kızı arabada içeri çekiyordu. Kızımı araca bindirdi. Sonra polisi aradık. Sanık kızımın kafasına silah dayayarak Germir yolunda dışarı atmış. Ben sanığa kaç kez kızımdan uzak durmasını söyledim” ifadelerinde bulundu.

Sanık, tanık kadına “İnşallah cezaevinden çıkamazsın” diye tepki gösterdi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.