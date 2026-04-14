Eski komşusunu silahla yaralayan kadın toplam 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'de eski komşusunu silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan kadın 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mehmet AKCANYazı İşleri Müdürü

22 Nisan 2025 tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ Demokrasi mahallesinde meydana gelen olayda, parkta eski komşusu F.A.(54) ile karşılaşan S.S.(51) isimli kadın arasında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmanın ardından S.S. isimli kadın tabanca ile F.A.’yı yaraladı. Yaralı şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan S.S. yakınlarda bulunan bir tuhafiye dükkanında yakalanarak gözaltına alındı.  Gözaltına alınan kadın daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay nedeniyle açılan davanın karar duruşmasına tutuklu sanık ve taraf avukatları katılırken müşteki katılmadı.

Tutuklu sanık S.S., mahkemedeki ifadesinde, “F.A. ile bir yılı aşkın bir süredir birliktelik yaşıyorduk” dedi. F.A.’nın avukatı Alihan Esmer, “Sanık hiçbir iddiasını ispatlayamad. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti S.S.’ye ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 yıl, ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 14 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluğun devamına karar verdi.

