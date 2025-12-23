Eski komşusunu silahla yaralayan kadının yargılanmasına başlandı

Melikgazi İlçesinde meydana gelen olayda S.S. (51) isimli kadın eski komşusu F.A(54) isimli erkek şahsı silahla yaraladı. Gözaltına alınan kadın daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay nedeniyle açılan davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık ve müşteki ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık S.S., mahkemedeki ifadesinde, “olaydan bir sene önce kadar tanıştık. Aynı binada oturuyorduk. Bana nikah kıyacaktı. Ben onunla yuva kurmak istedim. Benden para istiyordu. Ben de bulup buluşturup veriyordum. Olay günü parkta karşılaştık. Beni tahrik etti. Silahını çıkartıp, bana verdi. ‘Vuramazsın’ diye tahrik etti. O anı hatırlamıyor nasıl vurdum bilmiyorum. Öldürmek gibi bir kastım yoktu” dedi.

Müştekinin ifadesini vermeye başladığında bağırarak itiraz eden kadın duruşma salonundan çıkartıldı. Müşteki F.A. ise, “Ben 15 senedir o binada oturuyorum beni herkes tanır. Ben yöneticiydim. Sanık eşi ile oturursu. Daha önce hiç diyaloğum olmadı. Binadan taşındıktan 1,5 yıl kadar sonra geldi. Ben ekmek almaya gidiyordum. Parkta karşılaştık. Eşinden ayrılmış, benden 15 Bin TL istedi. Yardımcı olamayacağımı söyleyip, arkamı döndüm gidiyordum. Sonra 4 el silah sesi duydum. Omuzumdan vurdu. Yere düştüm. Sonra kontrolsüz bir şekilde ateş etmeye devam etti. Sonra kendimden geçtim. Kolumda yüzde 40 güç kaybı oldu. Benim silahım yoktur. Kendisiyle de hiç gönül ilişkim olmadı” dedi.

Mahkeme heyeti tanığı dinledikten sonra eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.