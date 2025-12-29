  • Haberler
  • Gündem
  • Eski Milletvekili Nurettin Kaldırımcı'dan Gazetemize Ziyaret

Eski Milletvekili Nurettin Kaldırımcı'dan Gazetemize Ziyaret

TBMM 20. Dönem eski milletvekillerinden Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı gazetemizi ziyaret ederek, gazetemiz sahibi ve aynı zamanda öğrencisi Osman Gerçek'le bir süre sohbet etti.

Eski Milletvekili Nurettin Kaldırımcı'dan Gazetemize Ziyaret

Erciyes Üniversitesi İİBF Öğretim üyesi iken 1995-1999 yılları arasında TBMM'ye 20. Dönem Kayseri Milletvekili olarak giren Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı, gazetemizi ziyaret ederek İşletme Fakültesi'nden öğrencisi Osman Gerçek'le bir süre sohbet etti.

Kayseri Gündem gazetesini internet haber sitesi ve basılı gazete olarak devralan ve çalışmalarını sürdüren Osman Gerçek'i başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, yurt ve dünya siyaseti, teknolojik gelişmeler konusunda fikir alış verişinde bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yılbaşı Öncesi Batıl 12 Üzüm Ritüeline Endişe Verici İlgi
Yılbaşı Öncesi Batıl 12 Üzüm Ritüeline Endişe Verici İlgi
Kayseri'de gıda denetimi: 1 yılda 75 milyon lira cezai işlem
Kayseri’de gıda denetimi: 1 yılda 75 milyon lira cezai işlem
Kayseri'nin komisyonsuz online yemek siparişi platformu 'Tıkyemek' tanıtıldı
Kayseri’nin komisyonsuz online yemek siparişi platformu “Tıkyemek” tanıtıldı
Eski Milletvekili Nurettin Kaldırımcı'dan Gazetemize Ziyaret
Eski Milletvekili Nurettin Kaldırımcı'dan Gazetemize Ziyaret
Kocasinan Belediyesi 8 Yılda 802 Milyon TL Tasarruf Sağladı
Kocasinan Belediyesi 8 Yılda 802 Milyon TL Tasarruf Sağladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te 110 Milyon TL'yi Aşan Sosyal Yatırım Gerçekleştirdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te 110 Milyon TL'yi Aşan Sosyal Yatırım Gerçekleştirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!