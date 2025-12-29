Eski Milletvekili Nurettin Kaldırımcı'dan Gazetemize Ziyaret

Erciyes Üniversitesi İİBF Öğretim üyesi iken 1995-1999 yılları arasında TBMM'ye 20. Dönem Kayseri Milletvekili olarak giren Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı, gazetemizi ziyaret ederek İşletme Fakültesi'nden öğrencisi Osman Gerçek'le bir süre sohbet etti.

Kayseri Gündem gazetesini internet haber sitesi ve basılı gazete olarak devralan ve çalışmalarını sürdüren Osman Gerçek'i başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, yurt ve dünya siyaseti, teknolojik gelişmeler konusunda fikir alış verişinde bulundu.