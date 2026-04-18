Eski milli futbolcu Tanju Çolak; “Çocuklarımızın geleceği için spor aktivitesi çok önemli”

Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen 8’inci Kitap Fuarı, 2’nci gününde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Kitap Fuarı’na gerçekleştirdiği ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

Çocuklar için spor yapmanın ve kitap okumanın önemine değinen eski milli futbolcu Tanju Çolak; “Çocuklarımızın geleceği için bir kere spor aktivitesi çok önemli. Çocukları hep evde büyütmek çok yanlış. Ne oluyor? O telefon her şeyi yaptırıyor insana, her şeyi yaptırıyor. Onlardan uzak tutabilmek için bu çocuklara spor yaptırmak lazım. Yani bağımlılığın ötesinde bu çocukları kucaklamak, bu çocukları yormak lazım. Hep bilgisayarın başında, ben hiç anlamıyorum, anlamak da istemiyorum; hayatımı oraya adamak istemiyorum. Ama çocukların yapacağı hiçbir şey yok. Niye yok? Hepsi evde büyüyor. Eskiden sokaklar bomboştu, bu kadar inşaat alanı yoktu. İki tane taşı koyardık, topu da bulurduk "tık tık tık" oynardık. Ama şimdi nerede? Hani nerede sosyal alanlar? Nerede çocukların oynayacağı, zaman geçireceği, mutlu olacağı yerler nerede, ne kadar var? Hiç yok, hepsi inşaata gidiyor. Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Söylemekle olmaz; yaşayarak, yaparak bunları projelendirmek lazım. Yerelin, özellikle belediyelerin önemli görevlerinden biri bu. Bunu mutlak surette yapmalı; çocuğa hizmet etmeli, çocuğa faydalı olacak ne gerekiyorsa onu yapmalı. Çünkü çocuk evde büyümeyecek. Biz evde değil hep dışarıda büyüdük; toprak yedik, maçlar yaptık. Ama bugünün şartlarında evet, çok büyük farklılıklar var ama o zamanki hayat daha güzeldi bana göre. Az vardı ama öz vardı. Ama şimdi olmayan bir şey kalmadı.” ifadelerini kullandı.