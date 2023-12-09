Eski Müftü Mehmed Göktaş'tan Belediye Başkanlarına Çağrı

Eski Müftü Mehmed Göktaş kaleme aldığı köşe yazısında şu talebini dile getirdi:

'Hem de acil bir talebimiz. Hiç vakit geçirmeden şehrimizin caddelerinden parklarından ve meydanlarından bazılarına Müslümanların bugün verdikleri mücadelenin asla unutulmaması için bir takım isimlerin verilmesini istiyoruz.

Verilmesini istediğimiz isimler başta GAZZE, FİLİSTİN, ŞEYH AHMED YASİN, EBU UBEYDE, KUDÜS, MESCİDİ AKSA’dır.

Ücra yerlere veya basit sokaklara verilmesini kabul etmiyoruz, mutlaka merkezi ve işlek noktalar olmalıdır.

Sayın başkanlar, bu isimleri Kayserimizin meydanlarında, cadde ve bulvarlarında, parklarında görmek ve yaşatmak istiyoruz.

Milli eğitimden de bir ricamız var; lütfen Şeyh Ahmed Yasin ismi şehrimizdeki imam-hatiplerden birisine verilmelidir. Bir imam hatip okulu için bundan daha güzel ve onurlu isim ne olabilir? Acilen bekliyoruz.

Lütfen şu eften püften bir takım isimleri kaldırın ve bu isimleri koyun.

Madem bu şanlı mücadele için bir şey yapamıyoruz hiç olmazsa isimlerini vererek bir vefakârlık gösterelim.

Hem bu arada Türkiye genelindeki şehirlere ve ilçelere de öncülük etmiş oluruz.

Aynı talebimizi şehrimizdeki sivil toplum kuruluşlarına, vakıf ve derneklere de iletiyoruz, yurtlarınıza, pansiyonlarınıza ve özel okullarınıza lütfen bu isimlerden birini veriniz, bu sizin için de bir şereftir.

Kayseri insanımızdan da bir isteğimiz var; lütfen şu taleplerimizin takipçisi olalım, peşini bırakmayalım.'