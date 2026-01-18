Eski Nişanlısı ve Çocuklarını Bıçakla Yaraladı

İddiaya göre nişanın bozulması nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı saldırıya dönüştü. Gökgöz, Ceylan U. ile kızları Songül (13) ve Sıla D.’yi (9) yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve çocukları ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri aynı gün şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Gökgöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu olay, bozulan nişandan kaynaklanan şiddetin yalnızca bireyleri değil, çocukları da doğrudan etkileyen toplumsal bir sorun olduğunu bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, şiddetin önlenmesi için erken müdahale, hukuki yaptırımlar ve toplumsal bilinçlenmenin hayati önem taşıdığını vurguluyor.