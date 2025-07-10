Eski OSB Başkanı Hasyüncü İfade verdi: 'OSB’nin 1 Milyon Dolar değerinde medya şirketi vardı'

Kayseri OSB’de yapılan harcamaların denetlenmesi için 2019 yılının haziran ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na bağlı müfettişler görevlendirildi. İncelemeler sonrasında rapor hazırlandı. Soruşturma sonunda OSB önceki dönem başkanlarından A.Hasyüncü ile E.N., N.K., Ş.B.’ya ‘görevi kötüye kullanma ve bir önceki başkanı T.Nursaçan ile yöneticiler Ş.Ö., S.S., S.A. ve Ö.B. hakkında ‘zimmet’, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan açılan soruşturma, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuksuz sanıklarlardan A.H., E.N., N.K. ve Ş.B. ile taraf avukatları katıldı. Müşteki sanık A.Hasyüncü, duruşmada, “ Ben 12 yıl başkanlık 6 yıl başkan yardımcılığı yaptım. Elektrik fiyatlarını biz belirlemeyiz. Sürekli EPDK denetimindeydik. Biz OSB’yi teslim ettiğimizde kasasında 40 milyon Dolar vardı. Bir o kadar da arsa vardı. Bizler hiç bir şirket yada vakıf kurmadık. Şirketler OSB’nin kasasını boşatmak için kurulmuştur. Biz okulu yapıp MEB’e teslim ettik. OSB’nin 1 Milyon Dolar değerinde medya şirketi vardı. OSB’nin medyayla işi yok. Biz KCTAŞ’a bağlıydık. Bizim bin 200 abonemiz var. Belirli bir tarifeden vermek zorundayız. Bilirkişi yanlış yapmış gece harcanan elektriği zarar gibi görünmüş. Sorduk cevap alamadık bakanlığa kendimizi şikayet ettik. Suç isnadını da kabul etmiyorum.

735 Bin TL zarara uğratıldığı belirtiliyor. 3 Milyon TL kadar dağıtım bedeli alındı. Zarar söz konusu var. Gece kullandığı için dağıtım bedeli alınmıştır” dedi. E.N. ise, “Görevi kötüye kullanma suçunu kabul etmiyorum. Yönetimde 10 yıl görev yaptım. EPDK tarafından sürekli denetleme yapıldı” açıklamasında bulunuldu. N.K. de , “Ben görevi kötüye kullanmadım. Denetim Kurulu Üyesiydim. Yönetim kurulunun aldığı kararları denetledik. Bir hata göremedik. Zaten yönetim de ibra edildi. Zarara uğratmadım” ifadelerini kullandı. Ş.B. de, “Savunmamı sözlü olarak sunmak istiyorum. Diyeceğim bir şey yok. Zarara uğratma amacım yok. Biz oradan maaş bile almadık. Arkadaşlarımla zarara uğratmak istersem yapardım” ifadelerinde bulundu. Mahkeme heyeti bugün duruşmaya gelen sanıkların vareste tutulmasına karar vererek tebligat gitmesine rağmen duruşmaya gelmeyen sanıkların zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.