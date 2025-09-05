Eski Rektör Mehmet Şahin: 'Kayseri Mahallesi diye restore edilen evlerin tamamı Ermenilere ait'

Eski Rektör Prof. Dr. Şahin, "Tarihi Kayseri Mahallesi" olarak restore edilen evlerin tamamının Ermenilere ait olduğunu ve hatta bir tanesinin de Ermeni İhtilal Örgütünün önde gelen isimlerinden Camcıoğlulara ait olduğunu belirtti.

Programda Prof. Dr. Mehmet Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim insanımız eğer bugün bakmayı bilse, görmeyi bilse gitsin Endürlük'e, Kıranardı’na, Hisarcık’a, Hacılar’a baksın bakalım Müslümanların evleri nasıl. Endürlük'te, Talas'ta, Germir'de, Tavlusun’da yaşayan Hristiyanların evleri nasıl. Gitsin baksın oralardaki Hristiyanların kiliseleri nasıl. Endürlük'ün kilisesine bir gidin bakın. Bir de gelin Hisarcık’ın yahut Kıranardı'nın eski camisine gidip bakın. Muazzam bir fark olduğunu göreceksiniz."

Prof. Dr. Şahin, bu durumun refah ve zenginliğin bir işareti olduğunu belirtti. Ayrıca, restore edilen Osmanlı konaklarının ve mahallelerinin tamamının gayrimüslimlere ait olduğunu ifade ederek, "Niçin açıklamıyorsunuz? Utanıyor musunuz? Tabii ki hepsi Osmanlı ama realiteyi de bu halk bir görsün," dedi.

Talas'ta restore edilen bir sokağın Rum sokağı olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, Kayseri'de Merkez Bankası'nın arkasındaki evlerin de tamamının Ermeni evi olduğunu söyledi. Hatta bir tanesinin Camcıoğlu'nun konağı olduğunu ifade etti. Camcıoğlu'nun, Ermeni İhtilal Örgütünün Kayseri'deki en önde gelen ismi olduğunu ve Osmanlı döneminde asıldığını hatırlattı. Prof. Dr. Şahin, "Onun evini biz Osmanlı Konağı diye restore ediyoruz," şeklinde konuştu.

