Eski Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli Ak Parti'den Aday Adayı

Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri’nin 14 Mayıs Pazar günü yapılacağının kesinleşmesinin ardından siyasi partilerde aday adaylığı başvuru dönemi başladı. Kayseri önceki dönem İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de AK Parti’den milletvekili seçilebilmek için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

‘7 GÜN 24 SAAT TÜM VARLIĞIMLA ÇALIŞACAĞIM’

Aday adaylığı dosyasını AK Parti İl Başkanlığı’na sunan Benli, şimdiye kadar kalbinde taşıdığı AK Parti rozetini bugün yakasına taktığını söyledi. Türkiye’nin ciddi bir deprem ve sel felaketiyle karşı karşıya olduğunu anımsatan Benli, yaraların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu yüksek vizyonla hızlı bir şekilde sarılacağını kaydetti. Benli, “Bugün burada, şimdiye kadar kalbimde taşıdığım AK Parti rozetini bugün yakama takmış oldum. Bu gurur verici bir durum. Milletvekili aday adaylığı için bugün müracaatımı yapıyorum. Böyle bir durum gerçekleşirse 7 gün 24 saat tüm varlığımla çalışacağıma sizler huzurunda söz veriyorum” ifadelerini kullandı.