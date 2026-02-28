Eski Sevgililer Arasında Kavga: 1 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan olay, mahallede büyük paniğe yol açtı. Eski sevgililer arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Eski Sevgililer Arasında Kavga: 1 Yaralı

Evde Karşılaşma Kavga Getirdi

Edinilen bilgilere göre, Y.E.D. (34) eski kız arkadaşının evine konuşmak için gitti. Ancak evde eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşı H.Y. (34) ile karşılaşınca taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Karnından Bıçaklandı

Kavga sırasında Y.E.D. karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Polis Gözaltına Aldı

Olayda bıçağı kullanan H.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı Y.E.D.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Büyükkılıç'a Ziyaret
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Büyükkılıç'a Ziyaret
Erbakan için Erkilet'te Anma Programı
Erbakan için Erkilet’te Anma Programı
Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı
Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı
Başkan Altun, 'Bugün televizyonlarda herkes keşke Erbakan hoca olsaydı diye konuşacak'
Başkan Altun, “Bugün televizyonlarda herkes keşke Erbakan hoca olsaydı diye konuşacak”
Asansör boşluğuna düşen İnşaat Mühendisi için İMO'dan Basın Açıklaması
Asansör boşluğuna düşen İnşaat Mühendisi için İMO'dan Basın Açıklaması
AK Parti'den 28 Şubat açıklaması: 'Milli ve manevi değerleri hedef almış bir pusudur'
AK Parti’den 28 Şubat açıklaması: 'Milli ve manevi değerleri hedef almış bir pusudur'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!