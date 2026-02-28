Eski Sevgililer Arasında Kavga: 1 Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan olay, mahallede büyük paniğe yol açtı. Eski sevgililer arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Evde Karşılaşma Kavga Getirdi
Edinilen bilgilere göre, Y.E.D. (34) eski kız arkadaşının evine konuşmak için gitti. Ancak evde eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşı H.Y. (34) ile karşılaşınca taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Karnından Bıçaklandı
Kavga sırasında Y.E.D. karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Polis Gözaltına Aldı
Olayda bıçağı kullanan H.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı Y.E.D.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma Başlatıldı
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.