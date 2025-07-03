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  • Eski sevgilisine karşı 'yağma' suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanan şahsın cezası belli oldu

Eski sevgilisine karşı 'yağma' suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanan şahsın cezası belli oldu

Kayseri'de bir süre birlikte yaşadığı kız arkadaşı S.F.'nin cep telefonunu ve çantasını yağmaladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan M.Ü. 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken cezaevinde tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Eski sevgilisine karşı 'yağma' suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanan şahsın cezası belli oldu

Olay 19 Şubat 2025 tarihinde Talas Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya M.Ü., hakkında bir dönem birlikte yaşadığı S.F. isimli kadının çantasını ve cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla hakkında dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya müşteki S.F. ile  tutuklu sanık M.Ü. ve avukatlar hazır bulundu. S.F. bir önceki duruşmada, “M.Ü. sık sık şiddet uyguladı” dedi. Mahkeme heyeti M.Ü. 6 yıl hapsine karar vererek tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Haber Merkezi

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