Eski sevgilisini öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı

13 Eylül'de saat 22.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana gelen olayda restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken peşinden gelen eski sevgilisi G.Ç.’nin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından yaralanan Edanur yaşamını yitirirken G.Ç. ise şehirden kaçmak isterken yakalanmıştı. G.Ç., iddianamede yar alan ifadesinde, “Av tüfeğini çantayla getirdim. Alkolün etkisindeydim. Hakaret edince gözüm döndü ve ateş ettim. Tasarlamadım, tüfeğini intihar etmek için getirmiştim. Edanur'u öldürmek istememiştim. Ayrılmak istediği için son bir kez konuşmak için gittim" dediği belirtildi. G.Ç. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.