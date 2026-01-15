Eski sevgilisini öldüren sanık yeniden yapılan yargılamada yine ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

Olay 6 Mayıs 2024 saat 08.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. İşçi servisinden inen H.G. (43) eski sevgilisi M.B. (45) av tüfeğini ateşlemesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahale gelen sağlık ekipleri H.G.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cansız bedeni morga kaldırılırken olayın şüphelisi M.B. polis ekiplerine teslim oldu. Olay nedeniyle sanık M.B. hakkında ‘kasten öldürme’ suçuyla dava açıldı. Karar duruşmasına tutuklu sanık M.B., olayda hayatını kaybeden H.G.’nin oğlu ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti sanık M.B.’ye ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

DOSYA İSTİNAFTAN DÖNDÜ VE SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASI YAPILDI

M.B.’ye (45) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Davanın bugünki duruşmasında sanık M.B., “Önceki ifadelerimi tekrar ederim. Ayrıca olaydan bir gün önce beni arayarak küfürler ve hakaretler etmiştir. Uzaklaştırma kararı vardı ancak ikimizde uymuyorduk. Nişanlanmıştık beraber tatile gitmiştik. Bir anlık gaflette yaptım pişmanım” dedi.

Sanığın çocukları tanık olarak dinlendi. Olayda hayatını kaybeden H.G.’nin oğlu ise, “Küfür ettiğinden bahsediliyor. Öyle bir şey olduysa şikayetçi olunabilirdi. Hiç bir şey öldürülmeyi haketmiyordu” dedi. Mahkeme heyeti kararda direnerek sanığa yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.