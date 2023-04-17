Eski TBMM Başkanı Yılmaz: 'Milletin duasını almak için çalışanların yanında olun'

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı seçim ofisi açılışında konuşan 26. dönem TBMM Başkanı İsmet Yılmaz vatandaşlara, Bu milletin duasını almak için çalışanların yanında olun diye seslendi.

PAYLAŞ
  • 17.04.2023 18:18
  • Güncelleme: 17.04.2023 18:18
  • 34
Eski TBMM Başkanı Yılmaz: 'Milletin duasını almak için çalışanların yanında olun'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı seçim ofisi açılışında konuşan 26. dönem TBMM Başkanı İsmet Yılmaz vatandaşlara, "Bu milletin duasını almak için çalışanların yanında olun" diye seslendi.

Cacabey Meydanı’nda düzenlenen açılışta konuşan 26. dönem TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, "İnsana değer vermeden, hizmet etmeden olmaz. Herkes elini vicdanına koysun karar versin. Recep Tayyip Erdoğan döneminde hizmet kat be kat fazladır" dedi. Yılmaz, "Bize 80 yıl hizmet edenlerin toplamından kat ve kat fazla hizmet getirdiysek ’sadece hizmet ettiniz demek’ yetmez. Bir de bu kadroya teşekkür etmek gerekir" diye konuştu.

"Depremzedelere 360 bin konutu teslim edeceğiz"

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası depremzedelere bir yılda konutların teslim edileceğini anlatan Yılmaz, "Hollanda’nın yüzölçümü 41 bin metrekare, Belçika 30 bin kilometrekare. İkisinin toplamından büyük 100 bin kilometrekareden daha fazla 11 ilimizi, 13 milyon insanımızı etkileyen deprem bin yılın felaketidir. Bin yılın felaketinde de 360 bin konutu bir yıl içerisinde tamamlayıp depremzedelere vereceğiz. Gücünüz olmazsa bunu yapamazsınız. Güçlü olmazsanız yapamazsınız. Allah için vatandaşımız ne dediyse yaptık" ifadelerini kullandı.

"Ya Batı’dan aferin almak isteyenlerin ya dua almak isteyenlerin yanında olun"

Muhalefeti eleştiren Yılmaz, "Yedili masanın tek beklediği şey Batı’dan aferin talep etmek. Ya Batı’dan aferin almak için çalışanların ya da bu milletin duasını almak için çalışanların yanında olacaksınız. Ya terör örgütlerini destekleyenleri destekleyeceksiniz ya da terörle mücadele edenlere destek vereceksiniz. Allah için bunların hepsi doğru. Doğru zamanda doğru adamın yanında olacağız. Recep Tayyip Erdoğan’ı seçeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Partililere hitap eden AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçeceklerini ve Kırşehir’de kaybedilen belediye ve 2 milletvekilini de alacaklarını söyledi. Seçim ofisi açılışının ardından parti yöneticileri esnaf ziyaretinde bulundu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor - Kasımpaşa maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Kayserispor - Kasımpaşa maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Yozgatlılardan MHP'ye tam destek

Yozgatlılardan MHP'ye tam destek

Kocasinan'da 33 faili meçhul olay aydınlattı

Kocasinan'da 33 faili meçhul olay aydınlattı

İlçeler Adaylarla Şenleniyor

İlçeler Adaylarla Şenleniyor

Baki Ersoy, dur durak bilmiyor!

Baki Ersoy, dur durak bilmiyor!

Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan Sahalarda

Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan Sahalarda

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'li Özdemir: Mücadelenizde kimlerin sizinle beraber olduğu çok anlamlı

MHP’li Özdemir: Mücadelenizde kimlerin sizinle beraber olduğu çok anlamlı

Türk Harb-İş Sendika Başkanı Özgür Özsoy: 'Üyelerimiz 1990 öncesi gibi çorap, muz satacak duruma gelmiştir'

Türk Harb-İş Sendika Başkanı Özgür Özsoy: “Üyelerimiz 1990 öncesi gibi çorap, muz satacak duruma gelmiştir”

DAHA FAZLA
Fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Memleket Partili Çetin, Dadaloğlu Derneğini ziyaret etti

Memleket Partili Çetin, Dadaloğlu Derneğini ziyaret etti

Kapalı Kale Orkestra Şefinin MHP'ye üye kaydını Baki Ersoy Yaptı

Kapalı Kale Orkestra Şefinin MHP’ye üye kaydını Baki Ersoy Yaptı

Kayseri'de bahçe mobilyaları üreten fabrikada yangın

Kayseri'de bahçe mobilyaları üreten fabrikada yangın

Bünyan'da mezarlıklar temizlendi

Bünyan'da mezarlıklar temizlendi