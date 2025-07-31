Eski tip ehliyetlerini yenilemeyenlere müjde: 3 ay daha uzatıldı

Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecekti. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu sürenin uzatıldığını duyurarak, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31.12.2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31.07.2025’e çekilmişti. Ancak 18.11.2024’teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti. Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi. Yenileme başvurularının %70’i son 3 ayda gerçekleşti.

Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle: Ocak: 140.000 Şubat: 82.000 Mart: 84.000 Nisan: 101.000 Mayıs: 270.000 Haziran: 502.000 Temmuz: 1.413.489

Sadece son 2 günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı. Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin SON KEZ UZATILMASI kararlaştırıldı. ARTIK UZATMA OLMAYACAK Son tarih: 31 Ekim 2025

Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım" ifadelerini kullandı.