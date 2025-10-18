Eski tip sürücü belgesi yenilemek için son 2 hafta

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi 31 Ekim 2025 tarihinde son buluyor. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgelerinin geçersiz olmasıyla, eski tip ehliyeti yenileme ücreti de 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ise sürücü belgesi randevusunun, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınarak ehliyet yenileme işlemi yapılabileceğini duyurdu.