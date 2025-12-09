Eski ve Yeni Sanayi Bölgesi'nde Yol Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

  • Haberler
Kocasinan Belediyesi, Eski ve Yeni Sanayi bölgesinde vatandaşların ve esnafın sıkça kullandığı ana arterlerin altyapı ve asfalt yenileme çalışmalarını başarıyla tamamladı. Yenileme işlemlerinin etaplar halinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgedeki çalışmaları titizlikle sürdürdü. "Yol medeniyettir" anlayışıyla hareket eden belediye, Kocasinan'ı daha modern ve konforlu bir hale getirmeyi hedefliyor. Altyapı ile birlikte yapılan yol yenileme çalışmaları, esnafın mağdur olmaması için minimum seviyede gerçekleştirildi.

Yapılan yenileme çalışmaları sayesinde, bölgedeki iş yerlerinin görünümünün iyileşmesi ve ulaşımın daha rahat hale gelmesi sağlanıyor. Ayrıca, yeni altyapı sistemleri ile pis su ve yağmur suyu hatları ayrıştırılarak, olası su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bölge sakinleri ve esnaflar, yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek, belediyeye teşekkürlerini iletti. Yenilenen yolların, hem esnafın hem de vatandaşların ulaşımını daha güvenilir ve rahat hale getireceği ifade edildi.

