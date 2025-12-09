Eski ve Yeni Sanayi Bölgesi'nde Yol Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgedeki çalışmaları titizlikle sürdürdü. "Yol medeniyettir" anlayışıyla hareket eden belediye, Kocasinan'ı daha modern ve konforlu bir hale getirmeyi hedefliyor. Altyapı ile birlikte yapılan yol yenileme çalışmaları, esnafın mağdur olmaması için minimum seviyede gerçekleştirildi.

Yapılan yenileme çalışmaları sayesinde, bölgedeki iş yerlerinin görünümünün iyileşmesi ve ulaşımın daha rahat hale gelmesi sağlanıyor. Ayrıca, yeni altyapı sistemleri ile pis su ve yağmur suyu hatları ayrıştırılarak, olası su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bölge sakinleri ve esnaflar, yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek, belediyeye teşekkürlerini iletti. Yenilenen yolların, hem esnafın hem de vatandaşların ulaşımını daha güvenilir ve rahat hale getireceği ifade edildi.