Eski vekil’den Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç'a Çağrı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler, binaların depreme ne kadar dayanıklı olduğu sorularını akıllara getirdi. Önceki dönem milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu, Kayseri’yle ilgili merak edilenleri Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın dikkatine sundu. Uyarılarda da bulunan Kulkuloğlu, “Sayın Valimiz Gökmen Çiçek ve Sayın Başkan Memduh Büyükkılıç, lütfen afet sonrası ilk işiniz olarak Kayseri de her bölge tek tek, zemin yapısı bilinmiyorsa zemin bilgisi çalışması yaptırılarak, biliniyorsa deprem bilinci ve sorumluluğunu omzunda taşıyan kişiler olarak Kayseri imar planında değişiklikler yapınız, yaptırınız. Zemin iyileştirme uygulaması gerektiren zeminler; Zayıf zemini olarak karşımıza çıkan zeminler, turbalık ve bataklık zeminler, yumuşak killer, gevşek kumlar ve yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak kalın alüvyonlar. Turbalık ve bataklık zeminlerin taşıma güçleri de yok denecek kadar azdır. Yumuşak killer de taşıma gücü çok düşük olan ve küçük büyüklükte yükler altında bile büyük deformasyonlar yapabilecek yapıda bir zemin grubudur. Gevşek kumlar ve yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak kalın alüvyon zeminler ise, orta büyüklükte yükler taşıyabilirler. Diyeceksiniz ki neden yazıyorsunuz, bunları biliyoruz. Bu ağır sorumluluğunuzu bir kez de ben hatırlatmak istedim” ifadelerini kullandı.

‘DENETİM ŞİRKETLERİNİN İŞİNİ YAPIP YAPMADIĞINI DENETLEYİP İŞİNİ YAPMAYANLARA AĞIR CEZALAR VERMEK’

Özellikle yeraltı su seviyesi altındaki gevşek kumlarda tekrarlı yükler sonucunda sıvılaşma davranışı gözlendiğini belirten Kulkuloğlu, “Bu davranış biçiminde dayanım değeri sıfıra düşer ve şekil değiştirmeler aşın derecede artarak toptan göçmeler meydana gelir. Tüm bu sorunlu zeminlerin bina yapımından önce iyileştirme yöntemleri ile temel zemini olarak kullanılabilir hale getirilmesi zorunludur. Bu tür çalışmalar mevcutta müteahhitlere en ucuz maliyeti olan yöntemlerle yapılmaktadır. Zemin iyileştirme yöntemleri, enjeksiyon, jet-grouting, forekazıklar ve minikazıklar ve taş kolonlar şeklindedir. Kayseri’de birçok müteahhit ilk 2 yöntemi kullanmakta. Zira diğer 2 yöntem inşaat maliyetini artırmaktadır. Yaşanan büyük afet, deprem bize gösterdi ki; ilk 2 yöntem bu toprak yapısında yaşanabilecek felaketi önlemede yetersizdir. Çözüm imar planını gözden geçirip, Kayseri’de çokça var olduğunu bildiğimiz bu zeminlerde yatay mimariye geçmek. Çok katlı binadan 8, 10, 14. kattan vaz geçmek. Yatay mimaride de zeminde 0.12 uygulamasından vazgeçip villa inşaatlarını tek kat yapmak. Zemin iyileştirme yöntemi olarak çok katlı bina yapmak gerekiyorsa eğer sadece ‘fore kazık’ yöntemi yapacaklara ruhsat vermek. Ve en önemlisi denetim şirketlerinin işini yapıp yapmadığını denetleyip işini yapmayanlara ağır cezalar vermek olmalıdır. Bana şu an biz bunları zaten biliyorsunuz dediğinizi duyuyorum” şeklinde konuştu.

‘DEPREM SONRASI YAPILAN DENETİMLERDE AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİLERİ HALA DEVAM EDİYOR’

Yurttaş olarak hakkını istediğini söyleyen Kulkuloğlu, “Emin olun tüm bu yıkılan şehirleri yönetenler de biliyorlardı ama yapmaları gerekenleri yapmamışlar, sonuç ortada. Bu şehirde yaşayan bir yurttaş olarak haklarımı talep ediyor, sorumluluğunuzu sizlere dostça hatırlatmak istiyorum. Zira deprem sonrası yapılan denetimlerde ahbap çavuş ilişkileri hala devam ediyor ne yazık ki” diye konuştu.