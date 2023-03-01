Eski Vekil Pelin G. Bakır'dan Kinayeli Deprem Paylaşımı

Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır'ın paylaşımı şu şekilde: "Kayseri’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Kayserimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 2011’de milletvekili seçildiğimde Kayseri’yi depreme dayanıklı yapılaşma konusunda uyarmıştım. O dönem şehrin kerameti kendinden menkul şerifi ve saz arkadaşları bana: “burası deprem bölgesi değil bacım. Halkı galeyana getiriyorsun. Bu konuyu kapat” demişlerdi. Ne kadar haklıymışım değil mi? Milletvekili seçildiğimde bir kaç taşralı kasaba avukatı kadın vekil de jeolog filan diye alay etmişti. Ben jeolog değilim. İnşaat yüksek mühendisiyim.

Lisansım, yüksek lisansım, doktoram inşaat mühendisliği üzerine. İTÜ’de de inşaat mühendisliği bölümünde “deprem mühendisliği” üzerine uzman Imperial College mezunu bir hocayım 28 yıldır."