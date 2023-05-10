Eski vekillerden 'siyaset dili' uyarısı

20. Dönem Doğru Yol Partisi Kayseri Milletvekili Osman Çilsar ise, seçimlerin siyasetin düğünü olduğunu belirterek herkesin siyaset dilinin yumuşatması gerektiğini kaydetti.

23. ve 24. Dönem CHP Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 20. Dönem Doğru Yol Partisi Kayseri Milletvekili Osman Çilsar, KayseRadar ve Radyoradar ortak yayınında ‘Gündem Kayseri’ programına konuk oldu. Gazeteci Salih Zeki Çetin’in sorularını yanıtlayan, önceki dönem milletvekilleri, sertleşen siyaset diline dikkat çektiler.

Her neslin yaşadığı dönemde büyük felaketlere şahit olduğunu söyleyen Mehmet Şevki Kulkuloğlu, “Her nesil ne yazık ki kendinden sonrakine anlatma fırsatı bulamıyor çünkü bir sonraki hep daha büyüğünü görüyor. Biz 2001 ekonomi krizini yaşadık ama şimdiki ekonomik kriz amel okutturuyor. Onlar çerezmiş. Çünkü bir gecede olup biten kriz, sonra hükümetin hemen aklı başında ortayı bulan gerçeği gören ve sorunu çözmek için aldığı tedbirlerle, kısa sürede de halka gerçekler anlatılarak, gerçeklerle halk yüzleştirilerek doğru politikalarla aşıldı. 2001’deki de aşıldı, 4 Nisan’da aşıldı. Bir gecede yüzde 5 bin faizler, yüzde birkaç bin döviz artışlarını yaşadık. Ama şimdi ortada krizin kendisi var ama adı yok. Adını kimsenin dillendiremediği için de çok uzun süren bir döneme yayıldı” şeklinde konuştu.

‘SEÇİM SONUCUNU ETKİLEYECEK ŞEYLERDEN BİRİNCİSİ DEPREM’

Bu seçimin en belirleyici unsurunun deprem olacağını dile getiren Kulkuloğlu, “Deprem ülkenin doğru ellere teslim edilmediğini gösterdi. Eminim ki Cumhurbaşkanı ilk gün ilk saatte orada olmayı ister, bir ülkeyi yönetim hiç kimse Sayın Cumhurbaşkanı da dahil 1 saat sonra orada olmayı istemez, çünkü o insanlar güvenmişler size oy vermişler. Ülkenin en üst noktasına getirmişler. Ama sizde bu haberi verecek, devletin uyarı sistemleri, size doğru bilgi aktarmazsa müdahalede geç kalırsınız. Burada sizin sorumluluğunuz nerede, doğru noktalara doğru adamlar atamakta. Doğru noktalara doğru adamları tayin etmeyip yani liyakatli kadroları doğru yerde görevlendirmeyince bunlar da sizden korkarak görevlerini yaparlarsa sizden gerçeği gizlerler. Ne yazık ki devletiminiz gerçeği gördüğünde ikinci gündü ve çok geç kalındı. Üçüncü gün oraya gidilebildi. Seçimin kaderini etkileyecek unsurlardan en önemlisi bu. İkincisi cebimizdeki para. Hangimiz bankamatiğe el atsak gıcır gıcır 200 liralar geliyor. Çünkü alttaki paranın piyasada bir değeri kalmadı. Verdiğinde harcayabileceğin bir yer yok. 200 lira en büyük küpür, bununla 4 kişilik bir aile salata yapıp yiyemiyorsa bir sorun var demektir. Üçüncüsü ile öyle kamplaştı ki toplum, yıllardır iki farklı partinin milletvekilleri bir araya gelemiyor. Çünkü dil kavga diline dönüştü. Birbirimizi ne taltif edebiliyoruz ne layıkıyla itham edebiliyoruz. Sadece kaba bir dille suçluyoruz, dışlıyoruz. Bu dil topluma oturdu o yüzden kimse bir araya gelemiyor. Yarın bu seçimin biteceğini, kazananın hepimizin cumhurbaşkanı olacağını, hükümet kim olacaksa başımızın tacı olacağını bugünden beyan ve kabul etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönemle bu dönem arasında siyasete olan ilgi ve siyasetle ilgili bilgi eksikliği olduğunu belirten Kulkuloğlu, “Geçmiş dönemle bu dönem arasında siyasete olan ilgi ve siyasetle ilgili bilgi eksikliği var. Bu dönemde milletvekili ve bakanların siyasetin dinamiklerini belirleme ve harekete geçirme konusunda hiçbir inisiyatifleri yok. Bu her alanda tek kişinin yönetimiyle yürüyor. Ama o dönem öyle değildi. Geçmiş dönemde arada arkadaşlık, kardeşlik barış, komşuluk ilişkileri siyasetin önünde yer aldığı için, çünkü siyaset vatandaşa hizmet etmek için bir araç, bugün ki siyasilere örnek olması için çok kıymetli bir şey. Siyaset sizin vatandaşa hizmette aracınız, bunu doğru kullanırsanız hizmet ediyorsunuz” diye konuştu.

‘HERKESTEN SİYASETİN DİLİNİ YUMUŞATMASINI TALEP EDİYORUM’

Seçimlerin siyasetin düğünü olduğu söyleyen 20. Dönem Doğru Yol Partisi Kayseri Milletvekili Osman ÇÇilsar da, “Seçimler siyasetin düğünüdür, düğün ortamında böyle gerginlik içinde yaşanmasını üzülerek izliyorum. Hiç kimsenin siyaseti meslek, iş kolu veya ekmek kapısı gibi değil hizmet kapısı olduğunu unutmaması lazım. Böyle bakması ve saygı duyması lazım. Çünkü birisi varsa öbürü var. İktidar ve muhalefet birbirinin olma sebebi. Biri olacak ki diğeri de olsun. Bu zıtlıkların içinde doğru yolu bulmak ve o yolda yürümek esas olmalıdır” dedi.

Herkesten siyasetin dilinin yumuşatılması gerektiğini talep eden Çilsar, “Ben kendi dönemimde 4 hükûmet gördüm. İkisinde biz iktidar ortağıydık ikisinde muhalefettik. Bizde parti farkı yoktu. Ben şimdi üzülüyorum milletvekilliği yapan arkadaşlarıma, belki lojmanların yıkılmasının da etkisi oldu. Herkes ayrı bir yerde ailelerin o bağı yok, insanlara bakıyorsun kendi aralarında diyalog yok. Siz yarın yüz yüze bakacaksınız, o bakımdan herkesten siyasetin dilini yumuşatmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.