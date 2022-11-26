Eskil Belediyespor - Develigücü maçı ertelendi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grupta bugün oynanacak Eskil Belediyespor ile Develigücü maçı, Develigücü futbolcularının yedikleri yemekten zehirlenmeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

PAYLAŞ
  • 26.11.2022 09:59
  • Güncelleme: 26.11.2022 10:14
Eskil Belediyespor - Develigücü maçı ertelendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grupta bugün oynanacak Eskil Belediyespor ile Develigücü maçı, Develigücü futbolcularının yedikleri yemekten zehirlenmeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.Grupta ligin 9. hafta müsabakasında Eskil Belediyespor ile Develigücü arasında oynayacak olan müsabaka ertelendi. Develigücüspor Kulübü’nde futbolcuların gıda zehirlenmesi sonrası yapılan erteleme başvurusu dün Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü tarafından kabul edilerek ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada; “26.11.2022 Cumartesi günü saat 14.00’de Dağılgan 1 Nolu Sentetik Sahasında Eskil Belediyespor ile Develigücüspor takımları arasında oynanması gereken Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta 9.hafta müsabakası Develigücüspor Kulübü’nün 18 futbolcusunun zehirlenmesinden dolayı 2022-2023 sezonu amatör futbol liglerinde uygulanacak esaslar kitapçığının 30. Ve 31 sayfalarında yer alan müsabakaların ertelenmesi başlığı altında bulunan hükümler doğrultusunda Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihte oynatılmak üzere ertelenmiştir” denildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İYİ Parti'li Kazım Yücel: 'Kayseri halkı su fiyatları altında eziliyor'

İYİ Parti’li Kazım Yücel: “Kayseri halkı su fiyatları altında eziliyor”

Erciyes Dağına kar yağdı

Erciyes Dağına kar yağdı

Öğrenciler arasında kavga kameralara yansıdı

Öğrenciler arasında kavga kameralara yansıdı

CHP'li Özgür Özer: 'Hava kirliliği hiçbir zaman çözülemedi'

CHP’li Özgür Özer: “Hava kirliliği hiçbir zaman çözülemedi”

Kayseri'de kar bekleniyor

Kayseri’de kar bekleniyor

Kayserispor günü çift idmanla tamamladı

Kayserispor günü çift idmanla tamamladı

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

4
Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

5
Lüks otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

Lüks otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

6
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği, şehir merkezinde bir yer istiyor

Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği, şehir merkezinde bir yer istiyor

Kayseri'de 6 mahalle karantinaya alındı

Kayseri’de 6 mahalle karantinaya alındı

DAHA FAZLA
Rusya ve Polonya'dan Erciyes'e charter seferi

Rusya ve Polonya'dan Erciyes'e charter seferi

16 İlçede Kadınlar kooperatiflerle güçleniyor

16 İlçede Kadınlar kooperatiflerle güçleniyor

Öğrencilerin ve velilerin ördüğü atkı, bere ve şapkalar Tunceli'deki askerlere gönderildi

Öğrencilerin ve velilerin ördüğü atkı, bere ve şapkalar Tunceli'deki askerlere gönderildi

Eskil Belediyespor - Develigücü maçı ertelendi

Eskil Belediyespor - Develigücü maçı ertelendi

Türkiye Yüzyılı Vizyonunda Genişletilmiş İstişare Toplantısı yapıldı

Türkiye Yüzyılı Vizyonunda Genişletilmiş İstişare Toplantısı yapıldı