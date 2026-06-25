Eskişehir Bağları Mevkiinde Asfaltlar Yenileniyor

58 mahallede birçok alanda koştur koştur hizmet ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Havaların ısınması ile ihtiyaç olan mahallelerimizde asfalt çalışmalarımız hızlandı. Asfalt dökmemiz için sıcaklıkların belli bir aşamaya gelmesi gerekiyor. Yoksa asfalt tutmuyor. Osmanlı Mahallemizdeyiz. Danışmentgazi yol bağlantısı yapılıyor. Pazar yerinin de olduğu İpekten Sokak’ta yapılan çalışmaları inceledik. Bu sokakta vatandaşlar tarafından asfaltının yenilenmesi için talepler vardı. Sokakta çalışmaya başlamadan önce altyapı kurumları çalıştı ve ihtiyaçlar giderildi. Yolun yukarı kısmı tamamlandı aşağı kısımda da çalışmalar devam ediyor. Asfalt çalışmasını da hızlı bir şekilde bitireceğiz inşallah. Burası çok yoğun kullanılan bir aks. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızla da uyumlu bir şekilde çalışıp, gerekli ihtiyaçları tespit hemen yapmaya gayret ediyoruz. Biliyorsunuz yağmurlar çok uzun sürdü; hala ara ara yağmurlar devam ediyor. Çok yakında bu yolumuzun asfaltını yapıp vatandaşlarımızın hizmetini açacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin inşallah." dedi.

Selçuklu'nun yolları artık daha konforlu ve güvenli…

Bölgedeki çalışmaları inceledikten sonra Selçuklu Mahallesi'nde devam eden çalışmaları da inceleyerek yetkililerden bilgi alan Başkan Palancıoğlu, "Buradaki altyapı çalışması tamamlandı, şimdi inşallah asfalt ve kaldırımını yapmaya başlıyoruz. Burası 15 gün içerisinde yeni asfaltına kavuşacak. Tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yeni yol yapıldıktan sonra vatandaşlarımız güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlayacak. Hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

4 mahalleye yapılan çalışmalardan sonra toplamda 5 kilometrelik yeni asfalt yol vatandaşlara hizmet verecek.