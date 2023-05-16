Eskişehir Bağlarında 'Tesisat sizden Kombi Bizden' Uygulaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın pilot bölge olarak belirlediği Danişmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahalleleri olmak üzere Eskişehir Bağları Bölgesi’nde ‘Daha Temiz Bir Kayseri İçin’ sloganı ile ‘Tesisat Sizden, Kombi Bizden’ uygulaması başlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hibe desteği verdiği Kayseri İli Hava Kirliliği İyileştirme Projesi, 1’inci etap olarak sadece Eskişehir Bağları Bölgesi Doğalgaz Dönüşümü Çalışması çerçevesinde gerçekleştirilmeye başlanırken, söz konusu uygulama ile hava kalitesini direkt etkileyen kömür kullanan konutların doğalgaz kullanımına teşvik edilmesi amaçlanıyor. Hava kalitesinin arttırılması çerçevesinde fosil yakıt (kömür) kullanan hanelerde doğalgaza dönüşüm projesi çerçevesinde hava kalitesini olumsuz olarak etkileyen yaklaşık 4 bin hanenin doğalgaz ile buluşturulması planlanırken, hibe projesi 4 etap olarak öngörülüyor. Bu çerçevede ilk etap, pilot bölge olarak sadece Eskişehir Bağları Bölgesi’nde yer alan Osmanlı, Danişmentgazi ve Selçuklu mahalleleri olarak belirlendi. Proje ile 2023 yılı Ocak ayında yayınlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planı çerçevesinde Evsel Isınmada Kömür kullanımının azaltılması suretiyle hava kalitesinin iyileştirilmesi ve sera gazı salınımının azaltılması hedefleniyor. Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları Bölgesi’nde kömür kullanan ve doğalgaza geçişte kombi desteği yapılacak hane sayısı yaklaşık bin olarak belirlenirken, proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tamamı hibe programı çerçevesinde destekleniyor. Bu projeye ayrıca Melikgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve mahalle muhtarları tarafından da katkı sağlanıyor. Projeye başvuruların bir ay içerisinde tamamlanması ve hızlı bir şekilde değerlendirilerek kıştan önce desteklenmeye hak kazananlara kombilerin teslim edilmesi, kömür desteği alanların 2023 yılı kış ayında doğalgaz desteği almaları öngörülüyor. Projeden faydalanmak isteyen vatandaşların tabi olacağı şartlar şu şekilde sıralandı;

“Başvurular internet üzerinden https://www.kayseri.bel.tr/dogalgaz-donusum linkinden mülk sahibi tarafından yapılacaktır, kaymakamlık Sosyal Yardımlaşmadan kömür yardımı alan hanelere öncelik verilecektir, halihazırda doğalgaz kullananlar ve oturulmayan (boş) daireler bu projenin bünyesi dışındadır, hak sahipliği kazananlar tesisatlarını kendileri yaptıracaklardır, Kayserigaz bağlantı anlaşmalarını ve aboneliklerini kendileri yaptıracaklardır, başvurular 3 aşamada tamamlanacaktır. 1. aşama başvuru esnasında başvuru yapılan adresle ilgili tapu bilgileri ve başvuru yapılan adreste ikamet eden kişi adına abonelikten dolayı su, elektrik, telefon, internet, doğalgaz faturalardan herhangi birisinin Nisan 2023 fatura bilgisi alınmaktadır, 1. aşama değerlendirme sonuçlarına göre başvuru sahiplerine mesaj ile 2. aşama başvuru formunun linki gönderilip kombi yardımı hak sahipliğine baz teşkil edecek Kayserigaz bağlantı anlaşma numarası, tesisat ile ilgili anlaşma yapılan Kayserigaz’dan yetkili firma ile yapılmış olan sözleşme ve başvuru yapılan adres için onaylanmış doğalgaz proje bilgileri talep edilecektir. 2. aşama değerlendirme sonuçlarına göre talep edilen bilgileri temin eden hak sahiplerine mesaj ile 3. aşama sözleşme formu linki ve kendilerine başvurularının kaçıncı sırada onaylandığı bilgisi gönderilecektir, hak sahipleri tarafından imzalanacak sözleşmeler muhtarlıklara bizzat mülk sahipleri ya da noterden vekalet verdikleri kişilerce teslim edilecektir, kombiler; onaylanan hak sahiplerine onaylanan başvuru sırasına göre teslim edilecek, bir ay içerisinde devreye alınmayan kombiler geri alınacak ve hak sahipliği iptal edilecektir. Geri alınan kombiler onaylanan başvuru sırasındaki diğer hak sahiplerine verilecektir. Büyükşehir Belediyesi ve/veya bakanlık görevlileri örnekleme yöntemle montajı yapılmış, devreye alınmış ürünleri yerinde kontrol edebilecektir.”