Eskişehir’de tarihi telif uzlaşısı: Sektörde ‘telif barışı’ dönemi

Eskişehir’de gerçekleştirilen toplantıda, Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) ile İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği (TSMB) arasında yerel ve bölgesel yayıncıları ilgilendiren önemli bir telif uzlaşısına imza atıldı. Yapılan anlaşmayla, yerel ve bölgesel radyo kuruluşlarının 31 Aralık 2026 tarihine kadar olan telif ödemelerine ilişkin devam eden dava, icra, arabuluculuk ve tüm hukuki takip süreçlerinin sonlandırılması kararlaştırıldı.

RATEM Başkanı Vedat Gündoğan ile TSMB İcracı Sanatçılar Meslek Birliği Başkanı Mustafa Demir öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya; RATEM Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Arıcı, Sayman Hasan Şirin, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Duyar, Bilim ve Teknik Kurul Başkanı İsmail Hüyüklü, Haysiyet Kurulu Üyesi Hamit Özpolat, Danışma Kurulu Üyesi Adnan Yüce ile TSMB Genel Sekreteri, Genel Saymanı, Hukuk Müşaviri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda alınan kararın, yerel ve bölgesel yayıncıların üzerindeki hukuki ve mali yükü önemli ölçüde hafifletmesi ve sektörde “telif barışı” sürecini başlatması bekleniyor.

RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, RATEM üyelerine verilen telifte çözüm, barış ve uzlaşı sözünün hayata geçtiğini belirterek, yaklaşık 25 yıldır devam eden telif sorununda önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını ifade etti.

Uzlaşıyla birlikte telif ekosisteminin daha sürdürülebilir, adil ve ödenebilir bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiği bildirildi.

