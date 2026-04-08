'Esnaf kuryelerin yaptığı kaza, iş kazası olarak nitelendirilmelidir'

Hukukçu Cem Kaya, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayını “Adalet Terazisi” programında moderatör Merve Esersoy Yıldırım’ın sorularını yanıtladı.

Hukukçu Kaya, esnaf kuryelerin trafikte yaşadığı kazalarda SGK ya başvurarak iş kazası tespitinde bulunmaları gerektiğini söyleyerek “Esnaf kurye çok ciddi sayıda insanın para kazandığı sektör haline geldi. Maalesef ki çok fazla hukuki sıkıntıları var esnaf kuryelik düzenlenmiş bir kavram değil ayrıca , esnaf kurye diye bir tanım bir sektör yok .esnaf kuryeler herhangi bir iş akdine bağlı olmaksızın kendi vergi levhaları dahilinde fatura keserek ve 4a sigorta kapsamında değil, 4b Bağkur kapsamında primlerini yatırarak çalışan genelde de büyük platformların çatısı altında çalışan fakat işçi sayılmayan çalışanlardır. Bu çalışanlardan yakıtlarından sorumlu Bağkur primlerinden sorumlu her şeyden sorumlu olduğu halde karşılığını kendi çalıştığı mesaileri ile karşılıyorlar. Bu konuda büyük bir mağduriyet var. Esnaf kuryenin yaptığı kaza iş kazası olarak nitelenmiyor. SGK Baş Müfettişi esnaf kuryelere SGK’ya başvurarak iş kazası tespitinde bulunmalarını tavsiye etti, bende onu tavsiye ediyorum. Yasal düzenlemenin ilerde yapılacağını bekliyorum. Bütün çalışma şartları platformlara bağlı iken platformlar kendi işçi maliyetini en aza düşürmek için böyle bir yöntem geliştirip herhangi bir kazada sorumluk almıyorlar. Hizmet akdinin gizlenmesi söz konusu yakın zamanda burada bir düzenlenme yapılacağını tahmin ediyoruz. Mantığın kabul etmediğini hukuk da kabul etmeyecektir. Kıdem tazminatı hakkı yok, yıllık izni hakkı yok, haftalık izin kullandığında bunun karşılığını alamıyorlar. Yargıtayın birkaç istisnai kararı var, zaman aşımına uğramamak için başvuru yapsınlar. Çalışma saatlerinin platforma ait olduklarını yaptıkları dağıtımların platformlara ait olduğunu kesilen faturaların platforma ait olduğunu üniformaların ve araçlarının platformun logosu ile işaretli olduğunu mutlaka belgelesinler. Başvurularını yapmaktan çekinmesinler. Hizmet akdinin tespiti davasını açabilirler. İşçi olduklarını dava yoluyla mahkemeye ispat ettirdikten sonra işçilikten olan haklarının tahsilatını yapabilirler. Firma ile yaptıkları sözleşmede fesih gibi hakları varsa mahkemede haklarını talep edebilirler. İşçi olduklarını bilerek platformların sorumluluğuna yönelmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.