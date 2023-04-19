Esnaf: 'Vatandaş fiyat artışlarına her geçen gün alışıyor'

 Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayramın olmazsa olmazı bayramlık kıyafetler özellikle de çocukların hayalini süslüyor.

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  • 19.04.2023 17:14
  • Güncelleme: 19.04.2023 17:14
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Esnaf: 'Vatandaş fiyat artışlarına her geçen gün alışıyor'

Ancak artan fiyatlar vatandaşın cebini zorlasa da esnaf İsmail Yılmaz, “Vatandaş fiyat yükselmelerine her geçen gün alışıyor. Herkes alışverişe devam ediyor, ama bütçesine göre alıyor” dedi. 

Gelenek haline gelen, bayram öncesi alışveriş telaşı bu sene de devam ediyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bayramlık almak isteyen vatandaşlar çarşının yolunu tuttu. Ancak yüzde 200’leri bulan fiyat artışları vatandaşı zorluyor.

Vatandaşların artan fiyatlara her gelen zamla alıştığını belirten tuhafiye esnafı İsmail Yılmaz “Bayram biraz hızlı geçiyor. Fiyatlar her sene üzerine ekliyor. Geçen yıl 100-200 liraya kombin yapabiliyorsak bu sene kız çocuk için 400 liraya kombin yaparken erkek çocuk için 550 liraya kombin yapabiliyoruz. 
Vatandaşlarımız bu fiyat yükselmelerine her geçen gün alışıyor. Herkes alışverişe devam ediyor, ama bütçesine göre alıyor. Biz de esnaf olarak elimizden gelen indirimi yapıyoruz. Herkes istediği ürünü alabilsin” şeklinde konuştu.

1ha

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