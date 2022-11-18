Esnaf ve vatandaş arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Sanayi Mahallesi'nde esnaf ve vatandaş arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
- 18.11.2022 16:25
- Güncelleme: 18.11.2022 16:25
Olay, Kocasinan ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Esnafla bir vatandaş henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olayda darp edilen bir kişi ilk müdahalesi ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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