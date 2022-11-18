Esnaf ve vatandaş arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Olay, Kocasinan ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Esnafla bir vatandaş henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olayda darp edilen bir kişi ilk müdahalesi ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.