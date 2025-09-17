Esnafın Talebine Akar'dan Anında Çözüm

Ankara Sanayi bölgesinde güvenlik eksikliğiyle karşı karşıya kalan esnafın çağrısı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın doğrudan müdahalesiyle karşılık buldu.

Esnafın Talebine Akar'dan Anında Çözüm

Ankara Şaşmaz’da esnafla bir araya gelen Akar, bölgedeki karakol ihtiyacını yerinde tespit ederek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı telefonla aradı. Görüşme sonucunda, bölgeye 6 ay içinde yeni bir karakol yapılması için söz alındı.

???? Esnafın Sesi Duyuldu 
Sanayi esnafının güvenlik endişesini dinleyen Akar, talebi doğrudan ilgili makama ileterek çözüm sürecini hızlandırdı. Bu adım, yerel sorunlara duyarlı siyaset anlayışının somut bir örneği olarak değerlendirildi.

???? Yerlikaya’dan 6 Ay İçinde Karakol Sözü 
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akar’ın ilettiği talebi olumlu karşılayarak, bölgeye en kısa sürede karakol kazandırılacağını belirtti. Bu gelişme, hem esnaf hem de bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Zamantı Irmağı'nda kuruma tehlikesi
Zamantı Irmağı’nda kuruma tehlikesi
Kayseri'de şap aşılaması faaliyetleri değerlendirildi
Kayseri’de şap aşılaması faaliyetleri değerlendirildi
JAK timleri, 1 ayda 38 olaya müdahale etti
JAK timleri, 1 ayda 38 olaya müdahale etti
Talas'ta Muhtarlar Mengücek'te Buluştu
Talas'ta Muhtarlar Mengücek'te Buluştu
Kayseri'de İki büyük bulvarı birbirine bağlayan yolda çalışmalar son sürat
Kayseri'de İki büyük bulvarı birbirine bağlayan yolda çalışmalar son sürat
ERÜ Hastanesi Acil Servisi Ultrasonu ile hızlı tanı ve müdahale
ERÜ Hastanesi Acil Servisi Ultrasonu ile hızlı tanı ve müdahale
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!