Esnafın Talebine Akar'dan Anında Çözüm

Ankara Şaşmaz’da esnafla bir araya gelen Akar, bölgedeki karakol ihtiyacını yerinde tespit ederek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı telefonla aradı. Görüşme sonucunda, bölgeye 6 ay içinde yeni bir karakol yapılması için söz alındı.

???? Esnafın Sesi Duyuldu

Sanayi esnafının güvenlik endişesini dinleyen Akar, talebi doğrudan ilgili makama ileterek çözüm sürecini hızlandırdı. Bu adım, yerel sorunlara duyarlı siyaset anlayışının somut bir örneği olarak değerlendirildi.

???? Yerlikaya’dan 6 Ay İçinde Karakol Sözü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akar’ın ilettiği talebi olumlu karşılayarak, bölgeye en kısa sürede karakol kazandırılacağını belirtti. Bu gelişme, hem esnaf hem de bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.