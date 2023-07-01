Esnafların bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Kayseri'de iki esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

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  • 01.07.2023 02:35
  • Güncelleme: 01.07.2023 02:35
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Esnafların bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinanşirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre et çekme sebebiyle iki esnaf arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesiyle esnaflardan biri, diğeri tarafından bıçaklandı. 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı esnafı hastaneye kaldırırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

1ha

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