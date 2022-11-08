ESOB Başkanı Öztürk: 'Kantin kira artışları yüzde 25 sınırında olacak'

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, kantin işletmeleri kira artış oranında sınırlandırma taleplerinin olumlu sonuçlandığını ama Kırşehir için gelişmenin yeterli olmadığını söyledi.

Öztürk açıklamasında; “Enflasyonun olumsuz seyri hiç kuşkusuz esnaflarımızı ekonomik olarak etkiledi. Faturalar, kiralar, SGK ve BAĞ-KUR primlerini ödemekte zorlanan birçok esnafımızın mağduriyetini aktarıyoruz. TESK Genel Başkanı ile istişarelerimizde esnaflarımızın bu durumdan en hafif şekilde etkilenmesi yönünde çalışmalar yapıyoruz” dedi. "Esnafı rahatlatma noktasında işyeri kiralarındaki artışlara konutlarda olduğu gibi sınırlama getirilmesi durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Teklif kabul edilerek Milli Eğitim Bakanlığınca kantin kiralarındaki artışın en fazla yüzde 25 oranında olacağı açıklandı" diyen Öztürk açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Elbette ülkemiz için olumlu yankı uyandıran bu haber bizler için yeterli değildir. Kırşehir’de bazı okullarda kantinci esnaflarımız bu oranda artış yapılan kira bedelini karşılayacak kadar satış yapamıyor. Esnafların adaletli şekilde kazanç sağlaması için Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan toplantılara Esnaf Odalarının da iştiraki sağlanmalıdır. Kantinci esnaflarımızı bağlı bulundukları Bakkallar Odası temsil ederek onların haklarını aramalıdır. Bakkallar Odamızdan bir temsilci tüm okul kantinlerinin cirosunu çıkararak bu toplantıda sunmalı ve gerekli çalışmalar buna göre yapılmalıdır. Bizim isteğimiz bu yönde. Esnafımızın işinin aksamaması için imza atıyoruz ancak belirlenen fiyatların kantinci esnafımızı zorladığının farkındayız. Sadece kantinci esnafımız değil, tüm esnaflarımız için aynı sorunlar devam ediyor.”