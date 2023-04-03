Esporda Talasgücü rüzgarı

Kayseri'nin ilk ve tek lisanslı Espor kulübü Talasgücü Belediyespor, çıktığı toplam 16 maçın 15'ini kazanarak başarılı bir performansa imza attı.

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  • 03.04.2023 12:41
  • Güncelleme: 03.04.2023 14:06
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Esporda Talasgücü rüzgarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin ilk ve tek lisanslı Espor kulübü Talasgücü Belediyespor, çıktığı toplam 16 maçın 15’ini kazanarak başarılı bir performansa imza attı.

Dünyanın en prestijli espor müsabakalarını düzenleyen Elektronik Spor Ligi (ESL)’nde maçlara katılan Talasgücü Espor Kulübü, oynadığı 16 maçın 15’ini kazanarak Espor kulüpleri arasında adını şimdiden zirveye yazdırmayı başardı.

Talas Belediyesi bünyesinde kurulan ve 5 as, 5 akademi ve 2 de yedek olmak üzere toplam 12 oyuncusu bulunan kulüp, aynı zamanda Kayseri’nin ilk lisanslı ve İç Anadolu Bölgesi’nin tek sabit arenalı kulübü olma özelliğini taşıyor.

Talasgücü Belediyespor Espor takımı, dünyanın en prestijli profesyonel turnuvalarının yapıldığı ESL organizasyonunda çıktığı ilk karşılaşmada Rexria’yı baskın bir oyunla 13-6 mağlup etti. Daha sonra rakibi THK 333 E-Sport’u 13-7 mağlup eden Talasgücü Belediyespor Espor, kurulmasından ardından kısa bir süre geçmesine rağmen maçlarını tek tek kazanarak finale kaldı. Finalde 5Freaks Esports ile karşı karşıya gelen kulüp, başa baş geçen maçı 14-12 kaybetmesine karşın, sergilediği mücadele ile bu alandaki gücünü ispatlamış oldu.

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İHA

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