Esrar elde etmek için kenevir ekme suçuyla yargılanan sanıkların cezası belli oldu

Kocasinan İlçesi Beydeğirmeni Mahallesi’nde saksıya ve toprağa ekili kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili H.U. ile İ.K. Gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında daha sonra ‘Esrar elde etmek için kenevir ekme suçu’ndan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar H.U. ve İ.K. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık H.U., ‘Hayata atılacağım. Böyle bir suç işlediğim için pişmanım. Affınıza sığınıyorum” dedi. İ.K. ise, “ Ben ilk kez böyle bir şey yapıyorum. Çok güzel şekilde ıslah oldum. Benim için değilse de çocuklarım için beraatimi istiyorum” dedi. Daha sonra tanık dinlendi.

Mahkeme heyeti sanıkların ikisine de 3 yıl 9 ay hapis ve 50 bin TL adli para cezası vererek tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verdi.